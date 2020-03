Nach Folge zwei bei The Masked Singer hieß es gestern für Franziska Knuppe (45): Identifizieren! Das Model musste nach seiner Performance von "Beat It" und "Bad" von Michael Jackson (✝50) seine Maske in der Promi-Gesangsshow fallen lassen. Das Rateteam um Rea Garvey (46), Ruth Moschner (43) und Elton (48) zeigte sich danach wenig überrascht – sie hatten die Laufsteg-Beauty bereits nach dem Sendungs-Auftakt in der vergangenen Woche erkannt. Doch lag das nur an Franziskas Stimme und Performance oder vielleicht auch an einem Indizien-Clip? Das hatte es mit dem besonderen Video-Hinweis auf sich!

Im Interview mit dem TV-Format red. erklärte die gebürtige Rostockerin die Indizien ausführlich. In der aktuellen Episode vom Dienstag spielten vor allem Boybands eine große Rolle: Das pinke Glitzerwesen hielt stolz einen Take That-Becher und eine Backstreet Boys-CD in der Hand. "Ich war schon zu Teenie-Zeiten und auch in den Twens nicht nur Take-That-Fan, das fing mit den Backstreet Boys an. Ich war schon immer Boygroup-Fan", gab Franzi nach der Show über sich preis.

Ihren engen Freunden Ruth und Rea war diese Eigenschaft der 45-Jährigen bekannt – doch die Zuschauer bissen sich an diesen Hinweisen offenbar die Zähne aus und konnten sie nicht zuordnen. So hatte das Publikum bis zum Schluss eher Lena Meyer-Landrut (28) im Verdacht, sich unter dem Fledermaus-Kostüm zu verbergen. Auch der Hinweis auf die Maskierte, dass sie "ihre Liebe versteckt halte", trifft sowohl auf Franziska wie auf Lena zu: Letztere gibt öffentlich ebenfalls nicht viel von ihrem Beziehungsleben preis.

Getty Images Franziska Knuppe im Februar 2020

Christoph Hardt / Future Image / Actionpress Das Fledermaus-Kostüm bei "The Masked Singer" 2020

Getty Images Franziska Knuppe im November 2019



