Ist die aktuelle Big Brother-Besetzung überhaupt noch fair? Nachdem Anfang Februar 14 Normalos in den Container eingezogen waren, haben die Kandidaten inzwischen drei prominente Mitbewohner bekommen: DSDS-Sternchen Menowin Fröhlich (32) sowie die beiden Kuppelshow-Stars Jade Übach und Serkan Yavuz (26) sind Anfang März dazugestoßen. Vor allem in den vergangenen Tagen lag der Fokus nur auf den bereits bekannten TV-Gesichtern – ist das nicht ein bisschen unfair den anderen Kandidaten gegenüber?

René Carl musste das Format am vergangenen Montag verlassen, nachdem er die meisten Zuschauerstimmen erhalten hatte. Promiflash hat mal bei ihm nachgefragt, ob er sich in Anbetracht der ganzen Sendezeit für Menowin und Co. ungerecht behandelt fühlt. "Für die anderen Kandidaten ist es jetzt ein bisschen unfair", stellt der Gesundheitscoach klar. "Da hast du dich so weit gekämpft, und dann kommen die mit ihrer Reichweite, das ist schon ein bisschen schwierig, was Fairness angeht."

Wie war denn so sein Verhältnis zu den "Big Brother"-Promis? "Menowin habe ich ins Herz geschlossen, er kam authentisch und ehrlich rüber", verrät René. "Die anderen habe ich nicht so kennengelernt." Seid ihr seiner Meinung – haben die VIP-Kandidaten einen Vorteil? Stimmt ab!

© SAT.1 René verlässt "Big Brother"

© SAT.1 Serkan und Jade bei "Big Brother"

© SAT.1 Menowin und Denny bei "Big Brother"



