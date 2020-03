Catelynn Lowell (28) bangt um ihre Ur-Oma. Wegen des weltweit grassierenden Coronavirus hat der "Teen Mom"-Star Angst davor, sie nie wieder in die Arme schließen zu können. Bekanntermaßen kann die neuartige Atemwegserkrankung vor allem für ältere Menschen gefährlich sein. Deshalb will Catelynn ihre Ur-Oma nun besonders schützen. Jetzt teilte die Reality-Darstellerin einen sehr emotionalen Moment mit der 88-Jährigen auf ihrem Social-Media-Kanal.

In einem rührenden Instagram-Post brachte die 28-Jährige ihre Gefühle zum Ausdruck. Auf dem Schnappschuss ist sie mit ihrer fünfjährigen Tochter Novalee Reign zu sehen. Das Bild zeigt die beiden, wie sie sich von außen an eine Fensterscheibe lehnen. Was auf dem Foto nicht zu sehen ist: Catelynns Ur-Omi ist hinter dem Glas. Der Reality-TV-Star schrieb dazu: "Dies ist die traurige Wahrheit darüber, was in unserem Land vor sich geht". Für sie sei die Situation besonders herzzerreißend, weil sie nicht wisse, wann das alles ende. Deshalb habe sie einen Wunsch: "Ich möchte sie wirklich ein letztes Mal umarmen, bevor sie stirbt", fügte Catelynn hinzu.

Bereits am Montag hatte sich die TV-Bekanntheit via Instagram mit dem Virus-Thema beschäftigt. So hatte Catelynn ihre Follower aufgefordert: "Wenn du zu Hause bleiben kannst, tu es bitte! " Im Bundesstaat Michigan, wo die Darstellerin und Buchautorin lebt, befinden sich ebenfalls Menschen in Quarantäne.

Instagram / catelynnmtv Catelynn Lowell im März 2020

MEGA Catelynn Lowell im Oktober 2017 beim Klamottenkauf bei Target

Getty Images Tyler Baltierra und Catelynn Lowell im August 2018 bei den 2018 MTV Video Music Awards



