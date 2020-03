In wenigen Tagen ist es so weit: Die brandneue Reality-TV-Show Promis unter Palmen flimmert das erste Mal über die TV-Bildschirme! In dem Format kämpfen zehn Prominente vor der traumhaften Kulisse Thailands in verschiedenen Challenges um den Sieg – und die 100.000 Euro Prämie. Auch Ex-Promi Big Brother-Kandidat Tobias Wegener (26) stellt sich mutig dem TV-Abenteuer. Im Promiflash-Interview verrät der Muskelprotz jetzt, wie er sich auf "Promis unter Palmen" vorbereitet hat!

"Also vorbereitet habe ich mich schon, was meine Fitness anging: Ich hab viel Wert auf Ausdauer gelegt, körperliche Fitness, weil Thailand ist warm, sehr hohe Luftfeuchtigkeit", verrät der 26-Jährige im Anschluss an die Dreharbeiten. Doch damit nicht genug: "Und ernährungstechnisch habe ich auch wirklich mich straight dran gehalten: sehr wenig Kalorien! Weil ich wusste, dass es da – denke ich mal – heiß hergehen wird."

Insgesamt sei es aber gar nicht so einfach gewesen, sich auf "Promis unter Palmen" einzustellen. "Man konnte sich aber auch kaum vorbereiten, weil man nicht wusste, was auf einen lauert", betont Tobi im Interview. "Weil es ist ja ein neues Format." Wie gut der Beau sich am Ende geschlagen hat, könnt ihr ab dem 25. März auf Sat.1 verfolgen. Ab dann können sich die Fans immer jeden Mittwochabend um 20:15 Uhr auf den Promi-Wettkampf freuen.

Anzeige

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, ehemaliger "Promi Big Brother"-Kandidat

Anzeige

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, "Promis unter Palmen"-Kandidat

Anzeige

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, Reality-TV-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de