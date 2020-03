Eigentlich hätten am heutigen Abend YouTube-Star Dagi Bee (25) und Cathy Hummels (32) in der Schlag den Star-Arena gegeneinander antreten sollen. Weil es allerdings einen Krankheitsfall in der Familie der Designerin gegeben hat, wird sie den Duelltermin nicht wahrnehmen können. Damit die Show dennoch stattfinden kann, hat ProSieben eine Ersatzkandidatin für die Frau von Mats Hummels (31) gefunden: Sängerin Jasmin Wagner (39) alias Blümchen wird sich der Herausforderung stellen. Doch wie hat sie sich auf die Aufgaben vorbereitet?

"Hätte ich mal gewusst, dass ich in die Show komme – dann hätte ich mich vernünftig vorbereitet. Drei Wochen Bootcamp, drei Wochen Mental-Coach und so. Nun sitze ich seit Tagen als brave Bürgerin zu Hause, lese, trinke Rotwein", erklärt sie vor dem großen TV-Wettkampf gegenüber Bild. Die geringe Vorbereitungszeit nach ihrer spontanen Zusage wolle die 39-Jährige im Falle einer Niederlage aber nicht als Ausrede nutzen und trotzdem ihr Bestes geben.

Sie hat sich bereits mit einer waschechten Kampfansage an ihre Konkurrentin gewandt. "Dagilein, komm ruhig zum Blümchen. Aber Vorsicht: Auch die schönsten Blumen haben Dornen!", meinte sie in einem Statement des Senders. Sollte sie die Internet-Berühmtheit besiegen können, wolle sie einen großen Teil der Siegerprämie spenden – vor allem an diejenigen, die in der aktuellen Situation Hilfe brauchen würden.

