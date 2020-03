Dagi Bees (25) Mann und ihre kleine Schwester unterstützen sie bei Schlag den Star – zumindest virtuell. Die YouTuberin tritt in der ProSieben-Show heute gegen Sängerin Jasmin Wagner (39) an. Aufgrund der aktuellen Lage müssen die beiden allerdings ohne ein Studiopublikum auskommen. Das heißt auch, dass ihre Liebsten sie nicht direkt vor Ort anfeuern können. Dagis Mann Eugen Kazakov (25) und ihre Schwester Leni Mariee (15) haben sich allerdings etwas ganz Besonderes überlegt: Sie kommentieren die Show einfach live im Stream!

Anstatt im Publikum zu sitzen und zu applaudieren, machen sich die beiden es einfach privat gemütlich. Unterstützen wollen sie die 25-Jährige aber trotzdem. Sie streamen die gesamte Show aus dem Backstage-Bereich einfach via Twitch und feuern die Netz-Beauty dabei fleißig an. "Schatz power dich nicht so aus!", ruft Eugen zum Beispiel dem Bildschirm entgegen, während sie versucht, sich beim Spiel "Frauenfußball" gegen Jasmin durchzusetzen. Zudem können sich die Fans auch live mit den beiden Supportern zur Show austauschen.

Dieser Support kommt sogar im "Schlag den Star"-Studio an. Leni und Eugen werden schließlich immer mal wieder live in die Sendung geschaltet. Dagi weiß also genau, wie sehr ihre Familie hinter ihr steht.

Instagram / dagibee Dagi Bee und ihre Schwester Leni Mariee

Katrin hauter / ActionPress Dagi Bee und Eugen Kazakov

Instagram / dagibee Leni Mariee und ihre große Schwester Dagi Bee

