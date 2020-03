Davin Herbrüggens DSDS-Sieg ist inzwischen fast ein Jahr her. Als Erstplatzierter der Castingsendung konnte er somit einen Plattenvertrag bei Universal Music und ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro ergattern. Nur wenige Monate nach seinem Show-Erfolg ist es jedoch ziemlich ruhig um den Brillenträger geworden. Gegenüber Promiflash verriet Davin nun, womit er sich die ganze Zeit beschäftigt hat: Immer noch mit Musik!

"Ich muss sagen, ich fühle mich richtig gut. Ich habe eine neue Single 'Wenn der Vorhang fällt" rausgebracht, die super ankommt bis jetzt", erzählte der Nachwuchskünstler auf Julian Stoeckels Party zum Dschungel-Auftakt. Er sei superglücklich, dass er das Ganze überhaupt machen dürfe. Darüber hinaus habe der gelernte Altenpfleger große Pläne: "Dieses Jahr wird auf jeden Fall fett – Riesenprojekte noch, die anstehen. Ich freue mich auf das Jahr."

Auch bei den DSDS-Kandidaten der diesjährigen Staffel scheint der Oberhausener nicht in Vergessenheit geraten zu sein: Eine Schülerin versuchte die Jury mit Davins einstigem Casting-Lied "Old Time Rock & Roll" von Bob Seger zu überzeugen. Mit ihrer Performance konnte sie sich sogar die goldene CD von Oana Nechiti (32) ersingen und schaffte es in den Recall. Inzwischen ist die 15-Jährige jedoch ausgeschieden.

Anzeige

ActionPress DSDS-Sieger Davin Herbrüggen

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Davin Herbrüggen beim RTL-Spendenmarathon 2019

Anzeige

TV NOW/ Stefan Gregorowius Carolin Milena Kries bei DSDS



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de