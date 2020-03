Wow! Shania Twain (54) hat keine Angst vor Falten. Die kanadische Sängerin sieht keinen Grund, gegen die Zeichen der Zeit mit aller Macht anzukämpfen. Aber das war nicht immer so. Erst im Laufe ihres Lebens sei die 54-Jährige selbstbewusster geworden. Bis zu dieser Erkenntnis sei es ein weiter Weg für die "Forever And For Always"-Interpretin gewesen. Statt in nervenaufreibende Verjüngungskuren habe sie ihre Energie jedoch lieber in andere Sachen gesteckt.

"Ich fühle mich jetzt wohler in meinem Körper als in meiner Jugend", verriet Shania kürzlich in dem Podcast LadyGang. Früher sei es wirklich schwer für sie gewesen, sich keine Gedanken über ihr Alter zu machen. Aber irgendwann sei ihr klar geworden, dass die ganzen Anti-Aging-Maßnahmen einfach zu viel Zeit fressen. Diese freien Minuten habe sie lieber in ihre Karriere investiert. "Ich muss Songs schreiben. Ich will nicht einfach herumsitzen", erzählte die Country-Musikerin. Sie offenbarte: "Ich stieg aus Kämpfen aus, die ich nicht gewinnen konnte. Ich meine, Älterwerden ist ein Kampf, den man nicht gewinnen kann."

Für Shania wurde dann schlussendlich ihre Karriere viel wichtiger als jedes Faltenserum. 2003 zog sich die Kanadierin die durch Zecken übertragene Krankheit Borreliose zu. Erst habe sie Angst gehabt, aufgrund ihrer Erkrankung nie wieder auftreten zu können. Sie musste deswegen schließlich an der Kehle operiert werden."Es war schrecklich. Ich hatte das Gefühl, keine andere Wahl zu haben, als es einfach zu akzeptieren, dass ich nie wieder singen könnte." 2017 überraschte sie ihre Fans dann mit einem einzigartigen Comeback.

Anzeige

MEGA Shania Twain bei der Premiere des Films "Still Believe" im März 2020

Anzeige

Angela Weiss / Getty Images Shania Twain im Rockefeller Center im Juni 2017

Anzeige

Daniel DeSlover / ZUMA Press / Splash News Shania Twain beim Stagecoach Music Festival



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de