Das Promi Big Brother-Star Tobias Wegener (26) hatte in den letzten Wochen ganzschön Mitleid mit Bachelor Sebastian Preuss (29). Der Rosenkavalier ließ nämlich nichts anbrennen und genoss seine Stellung als Hahn im Korb. Auch die Anschuldigungen gegen ihn, er habe einen Schwan gepackt und jemanden damit verprügelt, wogen schwer. Während der Ausstrahlung der Folgen war Sebastian mit einem riesigen Shitstorm konfrontiert, der ihn sogar zum Weinen brachte. Auch Tobi musste nach der unschönen Trennung von Janine Pink (32) einige fiese Kommentare einstecken. Der Influencer hat sich in Sebastians Geschichte wiedererkannt und Promiflash verraten, wie es ihm beim Zuschauen der Bachelor-Reunion-Show ging.

Tobi konnte sich richtig in die Situation von Sebastian hineinversetzen: "Ich saß hier Zuhause auf der Couch und mir liefen auch die Tränen, weil ich dachte: 'Eins zu eins wie bei mir.'" Der Sonnyboy hatte seine vermeintliche Traumfrau Janine im "Promi Big Brother"-Haus kennen- und lieben gelernt. Die Fans waren hin und weg und feierten Tobine. Doch kaum raus aus dem Haus kam der Schock: Das Paar trennte sich! Janine machte sich öffentlich Luft und ein riesiger Shitstorm entfachte im Netz. Tobi hat am eigenen Leib erfahren, wie sich das anfühlt und welche Kreise das ziehen kann. Kein Wunder also, dass er Sebastians Schmerz nachempfinden kann: "Es hat mich persönlich emotional sehr mitgenommen." Auch die Sorge um Familienmitglieder, Sebastians Mutter litt sehr unter den wüsten Beschimpfungen gegen ihren Sohn, belastet enorm. Die Jungs waren froh, dass ihre Familie und engsten Freunde sie unterstützten.

Sebastian musste viel durchmachen. Unter anderem ließ er in der Sendung nichts anbrennen und knutschte eine nach der anderen. "Macho" und "Sexist" sind nur wenige Beleidigungen, die ihm nach der Ausstrahlung an den Kopf geworfen wurden. Tobi fand es gut, wie der Rosenkavalier die Situation angegangen ist: "Mein Respekt, da kann man wirklich nichts Negatives sagen." Doch im Talk mit Frauke Ludowig (56) konnte der Bachelor seine Trauer über die fiesen Kommentare nicht verbergen: Er weinte vor laufenden Kameras. Tobi zieht vor Sebastians Auftritt den Hut: "Wie er damit umgegangen ist und wie er jetzt darüber spricht, Chapeau!"

Tobias Wegener, Reality-TV-Star

Tobias Wegener und Janine Pink bei "Promi Big Brother" 2019

Sebastian Preuss, Bachelor 2020



