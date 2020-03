Amber Roses (36) Sohn Slash begeistert das Netz! Im Oktober des vergangenen Jahres brachte das Model nach Söhnchen Sebastian ihr zweites Kind mit ihrem Partner Alexander Edwards zur Welt. Sohnemann Slash Electric ist der ganze Stolz der Beauty. Im Netz versorgt die Zweifach-Mutter ihre Community mit regelmäßigen Schnappschüssen aus ihrem Familienalltag. Mit neuen Bildern ihres jüngsten Sprösslings brachte Amber die Herzen ihrer Fans jetzt zum Schmelzen!

"Unser glücklicher Junge", schrieb Amber via Instagram. Mit einer Bildergalerie verzaubert die 36-Jährige ihre Follower: Nackig und in kuschelige Handtücher gewickelt, strahlt der Knirps mit seinen großen, dunklen Kulleraugen in die Kamera. Und auch ein niedliches Video wollte die Tänzerin ihren Fans nicht vorenthalten: Mit glucksendem Lachen reagiert das Baby auf die Worte seiner Mama.

Die Fans der US-Amerikanerin kommen beim Anblick der süßen Aufnahmen gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Hinreißendes Baby!" und "Er ist so süß!" lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag.

Instagram / amberrose Amber Rose Sohn Slash im März 2020

Instagram / amberrose Amber Rose im März 2020

Instagram / amberrose Amber Rose Sohn Slash im März 2020



