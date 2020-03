Matthew Koma könnte sich keinen besseren Stiefsohn vorstellen! Im Dezember 2019 gaben sich der Sänger und seine Frau Hilary Duff (32) das Jawort. Bereits Ende Oktober wurde das Paar zu stolzen Eltern ihrer kleinen Tochter Banks. Für Söhnchen Luca aus einer früheren Beziehung der Schauspielerin ist Matthew nicht nur der Stiefvater, sondern auch ein guter Freund. Zum achten Geburtstag des Jungen gratulierte der Musiker jetzt mit emotionalen Worten im Netz!

"Heute hat dieser kleine Kerl seinen achten Geburtstag und ich könnte kaum stolzer sein", teilte Matthew am vergangenen Freitag mit einem gemeinsamen Selfie via Instagram mit. Das Duo stärke sich gegenseitig den Rücken und lerne viel voneinander. Dabei dankte der "One Night"-Interpret dem Achtjährigen nicht nur für das Vertrauen, ihn auf dem Schulweg begleiten zu dürfen, sondern auch noch in vielen weiteren Alltagssituationen.

An dem guten Verhältnis wird sich auch im neuen Lebensjahr nichts ändern: "Wir werden immer das 'süße Team' bleiben", versprach Matthew dem Geburtstagskind. Dabei kann es der Mann der "A Cinderella Story"-Darstellerin kaum abwarten, bis Luca diesen Instagram-Beitrag in ein paar Jahren selbst lesen wird.

Instagram / matthewkoma Matthew Koma mit Hilary Duff und den Kindern

Getty Images Matthew Koma und Hilary Duff im Januar 2019

Getty Images Matthew Koma im Mai 2019



