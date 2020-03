Was für ein niedlicher Schnappschuss! So goldig grinste eine heutige Hollywood-Diva einst in die Kamera. Die glänzenden Augen und das strahlende Lächeln kennt man auch heute noch von der Schauspielerin. Ebenso ist die Haarfarbe nahezu gleich geblieben. Die in Texas geborene Mutter eines Sohnes arbeitet außerdem als Model und wirbt seit Jahren für eine bekannte Kosmetikmarke. Außerdem ist sie als Produzentin tätig. Wer kann das wohl sein? Promiflash verrät es!

Unsere gesuchte Zuckerschnute ist niemand Geringeres als Eva Longoria (45)! Die Hollywood-Beauty hat dieses niedliche Kinderfoto zu ihrem 45. Geburtstag gepostet und begeistert damit ihre Fans. Dabei dankt sie ihrer Familie und ihren Freunden für deren Liebe. Die Powerfrau ist mit dem Manager José Bastón verheiratet und teilt sehr gerne ihre Erlebnisse im Netz – besonders mit Söhnchen Santiago Enrique.

Eva wurde besonders durch ihre Rolle als Gabrielle Solis in der Serie Desperate Housewives bekannt. Dort verdrehte sie so einigen Männern den Kopf und machte von sich reden. Heute konzentriert sich das Model hauptsächlich auf ihre Tätigkeit als Produzentin und ihre Familie.

Anzeige

Getty Images Eva Longoria bei der Women At Sundance Celebration 2020 in Park City

Anzeige

Instagram / evalongoria Eva Longoria und ihr Sohn Santiago Enrique im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Eva Longoria und José Bastón beim 70. Cannes Film Festival B&W



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de