Am heutigen Mittwoch hat das Warten endlich ein Ende: Die brandneue Sat.1-Show Promis unter Palmen flimmert über Deutschlands Mattscheiben. Mit dabei ist ein bunter Haufen unterschiedlicher Stars – von Motivationstrainer Bastian Yotta (43) über Ex-Politiker Ronald Schill (61) bis hin zu Promi Big Brother-Siegerin Janine Pink (32) treffen so einige Rampenlicht-Sternchen auf der tropischen Insel Thailands aufeinander. Blitzlicht-Ikone Désirée Nick (63) sprach schon vor der Ausstrahlung mit Promiflash und kam währenddessen nicht gerade ins Schwärmen...

Dabei sei die erste Begegnung mit dem "Promis unter Palmen"-Cast geradezu positiv abgelaufen – fast schon zu positiv: "Der erste Eindruck ist ja immer gut, weil sie da reingehen mit einer Strategie, wie sie sich darstellen wollen und man kann sich schon mal drauf einstellen, dass die Vorstellung genau das ist, was die Person am Ende absolut gar nicht ist", konnte die "Der Lack bleibt dran!"-Autorin während ihrer Teilnahme beobachten. "Das trifft auf jeden Einzelnen zu. Keiner ist am Ende das gewesen, was er vorgespiegelt hat", lautete Désirées knallhartes Feedback.

Vor allem zwei Reality-Stars bekommen ihr Fett weg: "Sagen wir mal, der größte Loser versucht, sich darzustellen als der größte Sieger." Damit spielte Désirée auf Muskelprotz Yotta an, an dem sie im weiteren Verlauf des Gesprächs noch so einiges auszusetzen hat. Doch auch an Selfmade-Millionärin Claudia Obert lässt sie kein gutes Haar. "Und die Luxus-Lady, die sich als die verwöhnteste Luxus-Queen Deutschlands vorstellt... dann zeigt sich dann eben, dass sie das Wort Haute Couture nicht mal buchstabieren kann."

SAT.1 / Richard Hübner Die zehn Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

Instagram / yotta_life Bastian Yotta, TV-Star

Getty Images Claudia Obert bei der Berlin Fashion Week 2019



