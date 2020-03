Folgt jetzt die große Katzen-Versöhnung? Seit gut zwei Jahren haben die Halbschwestern Daniela Katzenberger (33) und Jennifer Frankhauser (27) kein Wort mehr miteinander gewechselt, geschweige denn sich gesehen. 2018 war überraschend Jennys Vater verstorben – und Dani machte dies auf Social Media öffentlich. Es brach ein heftiger Streit vom Zaun und die Kult-Blondine erschien deswegen nicht auf der Beerdigung, um ihre kleine Schwester zu unterstützen. Seitdem herrscht Funkstille zischen Danni und Jenny. Doch nun treffen die beiden endlich wieder aufeinander.

Das zeigt ein Trailer für die zweite Folge des neuen Reality-Formats von Daniela und ihrem Mann Lucas Cordalis (52): "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca". Nachdem die Promi-Eltern eine Vorschule für Töchterchen Sophia Cordalis (4) gefunden und Vorbereitungen für die zugehörige Schultüte getroffen haben, steht in der besagten Episode der Geburtstag von Dani und Jennys Mama Iris Klein (52) an. Diese wünscht sich zu ihrem Ehrentag nichts Sehnlicheres, als alle ihre Kinder an einem Tisch zu sehen. Klingt so, als habe sie alle eingeladen, ohne dass diese vom jeweils anderen wissen. Es bleibt also spannend, ob der mütterliche Plan aufgeht.

In einer kurzen Trailer-Sequenz ist Familien-Küken Jenny in einem Interview zu sehen. "Es ist einfach eine ganz blöde Situation", sagt diese verheult in die Kamera. Glaubt ihr, dass sich die beiden Schwestern wieder versöhnen werden? Stimmt am Ende des Artikels in unserer Umfrage ab.

RTL2 Iris Klein und Jenny Frankhauser bei "Familienglück auf Mallorca"

RTL2 Daniela Katzenberger mit ihrem Mann Lucas und Tochter Sophia

RTL2 Jenny Frankhauser mit Lucas und Sophia Cordalis



