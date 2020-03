Für andere Stars wäre es der absolute Super-GAU! Denn Promis versuchen meist alles, um das hier zu vermeiden: Dass ihre private Telefonnummer bekannt wird. Umso verblüffender, was Rita Wilson (63) nun gemacht hat. Aktuell befindet sich die Schauspielerin mit ihrem Ehemann Tom Hanks (63) in Quarantäne wegen ihrer positiven Corona-Diagnose. Jetzt teilte Rita ihre private Rufnummer auf dem eigenen Social-Media-Kanal – zusammen mit einer Botschaft für ihre Fans. Was motivierte sie dazu, ihre Privatsphäre so aufzubrechen?

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Rita nun ein Video, in welchem sie der Community verkündete: "Ich gebe euch meine Nummer. Ihr könnt mir dann schreiben, wann immer ihr Lust habt." Die 63-Jährige fügte hinzu: "Ich erzähle euch dann, was bei mir so los ist." So kann man laut Rita in Kontakt bleiben und zugleich die soziale Distanzierung weiter einhalten, denn die sei wichtig. Die Amerikanerin kommentierte ihren Clip mit den Worten: "Drehst du grade durch? Oder willst du mir einfach nur einen Song für meine Quarantäne-Playlist empfehlen? Schreib mir! (310) 299-9260".

Die Fans sind begeistert von Ritas Aktion. Sie loben die Darstellerin: "Du bist genial", lautete nur ein Kommentar. "Du bist so eine mutige Frau", schrieb ein weiterer User der Foto- und Videoplattform.

Instagram / ritawilson Rita Wilson und Tom Hanks bedanken sich bei Fans für deren Support nach Toms' Coronadiagnose (2020)

Getty Images Rita Wilson macht zusammen mit einem Fan ein Selfie bei der Premiere ihres Films "Inferno"

Frazer Harrison/Getty Images Filmproduzentin Rita Wilson

