Die aktuelle Lage spitzt sich auch für Royals und Aristokraten weltweit zu. Jüngst wurde bekanntgegeben, dass Prinz Charles (71) positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Daraufhin wurde nicht nur er selbst, sondern auch seine Mutter, das royale Oberhaupt Queen (93) Elizabeth II., sofort unter Quarantäne gesetzt. Jetzt wurde eine noch erschreckendere News bekannt. Die Tante von Prinz Carlos von Bourbon-Parma ist an den Folgen von Covid-19 gestorben.

Wie rtlnieuws.nl nun berichtet, ist Prinzessin Maria Teresa von Bourbon-Parma am Donnerstag, den 26. März, nach kurzer Krankheit verstorben. Für Carlos, der ein Cousin von König Willem-Alexander (52) ist, soll es laut dem Blatt ein äußerst großer Verlust sein. So hätte man Maria Teresa in ihren Herzogtümern für ihre Weisheit und ihre Tugenden sehr geschätzt.

Damit ist die Prinzessin die erste Adelige, die durch das neuartigen Virus ihr Leben verlor. Sie war bereits 86 Jahre alt und wird ihrer Familie und allen Adel-Fans sicher in guter Erinnerung bleiben.

Getty Images König Willem-Alexander der Niederlande in London

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Königin Máxima und König Willem-Alexander bei der Premiere von "Galapagos: Hope for the Future"

Royal Press Europe/Actionpress Prinz Carlos von Bourbon, Prinz Jaime and Maria Teresa von Bourbon-Parma



