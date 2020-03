Cathy Hummels (32) beweist Humor! Die Influencerin bekommt immer wieder Sprüche zu ihrer Figur gedrückt, was sie offenbar nicht völlig kalt lässt: Weil ihr schon mehrmals vorgeworfen worden war, zu dünn zu sein, hatte die Beauty am Sonntag sogar richtig ernste Worte an ihre Kritiker gerichtet. Dennoch lässt sie sich von den Kommentaren nicht ihre gute Laune verderben. Das hat sie jetzt mit einem lustigen Posting unter Beweis gestellt!

Auf Instagram veröffentlichte Mats Hummels' Frau jetzt ein Foto, das zunächst ganz unspektakulär erscheint: Cathy lächelt darauf gewohnt freudestrahlend in die Kamera. Dass ihre langen Haare auf dem Bild ihren Oberkörper bedecken, kommentierte die 32-Jährige allerdings mit einem kessen Spruch: "Ich wusste gar nicht, dass ich Brusthaare habe oder einen Brustvorhang!"

Mit ihrem Schnappschuss konnte Cathy bei ihren Followern gut punkten: "Du siehst aus wie Rapunzel!", schrieb einer ihrer Fans. Ein anderer war ebenfalls begeistern von der Haarpracht der Influencerin und hatte deshalb sogar einen ganz besonderen Wunsch: "Du hast so schöne, lange Haare. Ich würde gerne mal ein Hair-Tutorial von dir sehen!"

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im März 2020

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels



