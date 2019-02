Yeliz Koc (25) ist wütend auf ihren Freund! Seit knapp neun Monaten sind die ehemalige Bachelor-Kandidatin und Bachelorette-Finalist Johannes Haller (31) ein Paar. Seit ihrem Couple-Outing präsentieren die Turteltauben sich stets super verliebt und verschmust im Netz und scheinen im siebten Himmel zu schweben. Doch zwischen der Hannoveranerin und dem Segel-Fan gibt es auch mal Knatsch: Yeliz ärgerte sich jetzt ganz öffentlich über ihren Freund – weil dieser sie schlanker retuschiert hatte!

Seit mehreren Wochen ist das Kuppelshow-Pärchen auf großer Urlaubsreise durch die USA und die Karibik. Kurz vor ihrem Flug von Miami auf die Bahamas gab es jedoch Ärger im Paradies, wie Yeliz in ihrer Instagram-Story berichtete: "Johannes hat gestern ein Foto von uns gepostet, was ich total schön fand. Allerdings hat er das Foto bearbeitet und das fand ich dann nicht mehr so cool!" So habe Johannes ihr Bein auf dem Schnappschuss schmaler gemacht – jedoch nicht, weil sie ihm so nicht gefalle, sondern um sie zu schützen. "Er wollte einfach nicht, dass ich am Ende traurig bin oder mich schlecht fühle, weil Beleidigungen unter diesem Foto stehen. Ich habe halt auch Cellulite!", sagte Yeliz und demonstrierte damit trotz ihres Ärgers Verständnis.

Photoshop-Experimente wie dieses sind für die gelernte Kosmetikerin eigentlich ein No-Go: "Klar, ich bearbeite mal ein Foto, aber ich mache mich nicht schlanker! [...] Ich war wirklich böse auf Johannes, dass er das gemacht hat!", machte Yeliz ihren Standpunkt klar. Könnt ihr den Ärger wegen des Fotos verstehen? Stimmt unten ab.

Instagram/ _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc, ehemalige "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de