Die aktuelle Situation in Deutschland trifft auch Til Schweiger (56). Er musste seine Lokale vorläufig schließen. Der geschäftstüchtige Schauspieler betreibt zwei Restaurants: Das "Barefood Deli" in der Hamburger Altstadt und "Henry Likes Pizza" im Stadtteil Uhlenhorst. Am 21. März hätte der 51-Jährige zudem eine Pizzeria auf Mallorca eröffnet, doch daraus wurde nichts. Jetzt verriet Til, wie er mit dieser Situation klarkommt.

"Die ganze Zeit zu Hause rumzusitzen, das ist eine ganz neue Erfahrung für mich", offenbarte er gegenüber Bild. Eigentlich hatte der "Keinohrhasen"-Darsteller dieses Jahr große Pläne: "Ich wollte ein Restaurant auf Mallorca eröffnen und ein Barefoot-Ausflugsschiff in der Donau zu Wasser lassen. Das geht alles nicht", erklärte der vierfache Vater. Til ist klar, er hat gerade einfach die "A....-Karte" gezogen, so wie alle anderen Gastronomen. Der Tatort-Star gab sich trotzdem zuversichtlich, was die Zukunft seiner Lokale angeht: "Ich kann diese Krise finanziell einigermaßen überleben."

Durch die Zwangspause hat er immerhin mehr Zeit für seine Liebsten. "Wir bleiben die meiste Zeit zu Hause. Wir, das sind meine Freundin Sandra, meine Tochter Lilli und ihr Freund", betonte er. Mit Brettspielen wie "Monopoly" oder "Siedler von Catan" und Netflix lenken sie sich laut Til zurzeit ab.

Anzeige

Splash News Til Schweiger bei der Premiere von "Die Hochzeit", Januar 2020

Anzeige

Instagram / tilschweiger Til Schweiger mit seiner Freundin Sandra auf den Malediven, Februar 2020

Anzeige

Instagram / lilli.c.schweiger Til Schweiger und Lilli Schweiger im Januar 2019

Hättet ihr gedacht, dass Til sich so schnell zu Hause langweilt? Ja, absolut. Nee, eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de