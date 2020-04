Was lief denn da nun zwischen Carina Spack (23) und Bastian Yotta (43)? Diese Frage brennt den Fans aktuell extrem unter den Fingernägeln. Das Gerücht, dass sich die beiden Promis unter Palmen-Teilnehmer im vergangenen Jahr in einer Umkleide in einem Kölner Fitnessstudio nähergekommen sein sollen, brachte Ex-Prince Charming-Boy Sam Dylan (29) kürzlich in Umlauf. Doch was ist dran an der Geschichte? Yotta höchstpersönlich klärt nun auf.

In seiner Instagram-Story spricht der 43-Jährige nun offen über das angebliche Techtelmechtel. "Da muss ich sagen, da hat der Typ einen Aprilscherz gemacht, wahrscheinlich. Keine Ahnung, ich kenne den nicht, ich hab den noch nie gesehen", lautet Yottas erste Reaktion auf die Frage eines Fans. Also war wirklich alles nur heiße Luft? "Darüber kann ich nur lächeln, ich hatte mit ihr nie was. Das ist absoluter Unfug und eine Lüge", stellt er abschließend noch einmal klar.

Doch wie kommt Sam darauf, dass zwischen dem Motivationscoach und der ehemaligen Bachelor in Paradise-Kandidatin etwas gelaufen ist? Er schien schließlich gut informiert zu sein über die private Gym-Session der zwei. "Später in der Umkleide hat die Spack dann ihre private Miracle-Morning-Stunde bekommen, die dann später im Hyatt-Hotel weitergegangen ist. Also kurzum: Carina war die Schere für eine gewisse Zeit", hatte er noch vor wenigen Tagen erklärt.

Instagram / yotta_university Ex-Dschungelcamp-Bewohner Bastian Yotta

Instagram / yotta_life Bastian Yotta, Kandidat bei "Promis unter Palmen"

Instagram / housedylan Sam Dylan, Influencer



