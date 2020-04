Diese Kritik lässt Matthias Mangiapane (36) nicht auf sich sitzen! Der ehemalige Dschungelcamper ist aktuell in dem Trash-Format Promis unter Palmen mit neun weiteren TV-Sternchen zu sehen. Mit einer Mitbewohnerin verstand er sich von Anfang an allerdings gar nicht: Modeschöpferin Claudia Obert (58) – und die Fehde geht auch nach den abgeschlossenen Dreharbeiten weiter: Claudia sagte über den Mann von Hubert Fella (52), dass er für sie nicht mehr gewesen sei, als ein Koch, der nicht kochen könne. Nun wehrt sich der "Hot oder Schrott"-Star gegen den Diss der Society-Lady!

Gegenüber Promiflash sagt er dazu, dass es doch interessant sei, dass Claudia erst jetzt damit komme, dass sie ihn bloß als Koch angesehen habe. "Das sagt jemand, der überhaupt nicht kochen kann. Von Anfang an hat sie da gesagt: 'Ich kann das nicht kochen, ich kann das nicht kochen.' Gekocht hat sie in der ganzen Zeit einmal Bratkartoffeln, die so versalzen waren, dass man sie nicht fressen konnte", schlägt er zurück. Ihre Ausrede, dass sie es nicht nötig habe, weil sie für alles Personal habe, konnte er nur belächeln. "Für was hast du Personal? Für gar nichts hast du Personal."

Auch die Aussage, dass sein Essen ihr nicht geschmeckt habe, will Matthias nicht so stehen lassen. "Ich habe für alle Kandidaten gekocht und jeder kann bezeugen, dass es geschmeckt hat. Für Bastian Yotta (43) habe ich sogar vegan gekocht, das hat er auch in seiner Insta-Story erwähnt", stellt er klar. Claudia habe komischerweise immer mitgegessen und die ganze Zeit sei es okay gewesen. Sein Fazit: "Ich würde sagen, sie hat den Genuss einer kulinarischen Wildsau."

Anzeige

SAT.1 / Richard Hübner Matthias Mangiapane, Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

Anzeige

SAT.1/Richard Hübner Claudia Obert, Kandidatin bei "Promis unter Palmen"

Anzeige

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, Reality-TV-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de