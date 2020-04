Bei Let's Dance drehte sich diese Woche alles um das Thema Liebe! In der "Love Week" tanzten die prominenten Teilnehmer des TV-Tanzwettstreits nicht nur zu Tracks, die von viel Emotionen handeln – zur Feier des Tages plauderten sie auch selbst aus Nähkästchen! Auch die letzte Woche zurückgekehrte Kandidatin Loiza Lamers (25) redete bei dem Thema nicht um den heißen Brei herum – auch wenn es nur überraschend wenig zu erzählen gab!

Nach ihrem gefühlvollen Tango mit Andrzej Cibis (32) zu Nancy Sinatras Welthit "Bang, Bang (My Baby Shot Me Down)" ging es für das Tanzpaar wie gewöhnlichen zum kurzen Plausch zu Moderatorin Victoria Swarovski (26) – wo Loiza ganz unerwartet bekannt gab: "Ich habe noch keine große Liebe gehabt in meinem Leben." Das wollte Vici dann aber doch noch etwas genauer wissen und hakte nach, ob die hübsche Single-Lady denn einen bestimmten Geschmack in Sachen Partner habe: "Ich hab keinen Typ, er muss süß sein und lieb", gab sich das Model ganz bodenständig und fast ein bisschen mysteriös.

Loizas Performance zum emotionalen Motto verschlug der Jury jedenfalls den Atem – und das, obwohl die Niederländerin mehrere Zwischenfälle mit ihrem Kleid zu bewältigen hatte: "Dich hat nichts gestoppt, mir hat deine Präsenz sehr gefallen, sehr schön", fand Jorge Gonzalez (52). "Ihr habt eine ganz tolle Atmosphäre kreiert, du siehst einfach hammer aus, du hast den Tanz verstanden", fügte Motsi Mabuse (38) hinzu und selbst Joachim Llambi (55) fiel die Kinnlade herunter: "Du siehst hammer aus in dem Kleid, du hast einen sensationellen Look heute, das Tanzen war atmosphärisch auch sehr gut" – ihm hätte lediglich ein wenig Tango-typische Arroganz gefehlt. Trotzdem konnten Loiza und Andrzej 21 Punkte ergattern.

Instagram / loizalamers Loiza Lamers im Februar 2020

Getty Images Andrzej Cibis und Loiza Lamers bei "Let's Dance"

TVNOW / Stefan Gregorowius Loiza Lamers und Andrzej Cibis bei der vierten "Let's Dance"-Show



