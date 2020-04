Geht da etwa wirklich was zwischen Luca Hänni (25) und Christina Luft (30)? Der Sänger und die Profitänzerin kämpfen sich bei Let's Dance aktuell Runde für Runde weiter. Und die beiden scheinen die gemeinsame Zeit in der Show nicht nur sehr zu genießen, weil sie tänzerisch hervorragend harmonieren, sondern auch weil sie sich privat ziemlich gut verstehen. So gut sogar, dass Fans schon vermuten, dass mehr dahinter steckt. Auch Motsi Mabuse (38) geht offenbar davon aus, dass es zwischen dem Tanzpaar gefunkt hat!

Am Freitagabend stand "Let's Dance" ganz unter dem Motto Liebe. Deshalb legten Luca und Christina einen leidenschaftlichen Paso Doble zu dem Kiss-Song "I Was Made For Lovin' You" aufs Parkett und deuteten am Ende ihrer Performance einen Kuss an. Das war für Motsi wohl ein eindeutiges Zeichen. Die Jurorin formte mit den Händen ein Herz und erklärte: "Es ist so süß, euch beiden zuzuschauen." Ob sie hinter den Kulissen etwa einen Flirt zwischen dem frisch getrennten "Bella Bella"-Interpreten und seiner Tanzpartnerin mitbekommen hat? Sie sang nämlich auch einige Male demonstrativ die Zeile "I Was Made For Lovin' You".

Die Twitter-Community fasste Motsis Spruch offenbar als Liebes-Outing der "Let's Dance"-Stars auf: "Hat Motsi gerade suggeriert, dass die beiden was miteinander haben?", fragte ein Nutzer neugierig. Christina selbst hatte die Flirtgerüchte Ende März auf Nachfrage von Promiflash zwar nicht bestätigt – allerdings auch nicht abgestritten: "Ich glaube, wir machen unseren Job ganz gut, wenn wir unser Herz auf die Fläche legen und die Leute die Einheit zwischen uns sehen."

Thomas Burg / ActionPress Christina Luft und Luca Hänni in der zweiten Liveshow von "Let's Dance" 2020

Getty Images "Let's Dance"-Jury Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

Getty Images Luca Hänni und Christina Luft bei der ersten "Let's Dance"-Show in Köln im Februar 2020



