Vor knapp einer Woche sorgte Claudia Norberg (49) für äußerst positive Schlagzeilen: Die Ex-Frau von Michael Wendler (47) soll wieder einen Mann an ihrer Seite haben – aber trägt sie tatsächlich schon die rosarote Brille? Zwischen ihr und einem bislang unbekannten Piloten soll es gefunkt haben und auch ihr Verflossener freute sich bereits über die neue, vermeintliche Liebe. Claudia selbst ruderte jetzt allerdings ein wenig zurück und erklärte: Eine feste Beziehung gebe es noch nicht, sie warte noch auf den ersten, leidenschaftlichen Kuss!

Auch verliebt sei die Blondine noch nicht, wie sie in einem Interview mit RTL klarstellte: "Es hat noch nichts weiter stattgefunden, außer, dass wir uns viermal getroffen haben. Es gab noch nicht mal einen Kuss." Aufgrund der aktuellen Situation müssen regelmäßige Dates mehr oder minder ausfallen – nur aufgrund des Berufs ihres Auserwählten sei es überhaupt möglich gewesen, dass sich die beiden bereits etwas näher beschnuppern konnten. "Es ergab sich, dass er beruflich hier in Amerika zu tun hatte und er hat es dann so organisiert, dass er mich besuchen konnte, hier in Cape Coral. Und da haben wir uns einfach ein bisschen weiter kennengelernt", erläuterte Claudia die momentane Situation.

Die 49-Jährige habe es zwei prominenten Kollegen zu verdanken, dass sie auf jemanden getroffen ist, bei dem sie sich überhaupt vorstellen kann, denjenigen in ihr Herz zu lassen: Keine Geringeren als Alex Jolig (57) und seine Frau Britt haben Claudia verkuppelt! "Irgendwann hat mich die Britt angerufen und gesagt, sie haben einen Bekannten, der die ganze Zeit von mir redet. Er wollte mich kennenlernen", erklärte sie vor wenigen Tagen. Sehr viel mehr soll die Öffentlichkeit allerdings vorerst noch nicht über den Piloten erfahren.

ActionPress Claudia Norberg im Oktober 2019

ActionPress Claudia Norberg, September 2019

Wenzel, Georg / ActionPress Claudia Norberg beim GQ Men of the Year Award 2019 in Berlin



