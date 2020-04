Enrique Iglesias (44) teilte eine neue Aufnahme seines Sprösslings! Ende Januar erblickte Töchterchen Mary das Licht der Welt. Egal ob beim Planschen im Pool oder beim Rumalbern auf der Wiese – im Netz teilt der stolze Dreifach-Vater regelmäßig Schnappschüsse aus dem Alltag mit seinen Kids. Mit seinem neuen Beitrag ließ der Sänger die Herzen seiner Follower nun höher schlagen: In einem Video wippt Baby Mary im Takt der Musik!

Das musikalische Talent scheint Enrique seinem Nachwuchs in die Wiege gelegt zu haben. Via Instagram teilte der "Hero"-Interpret am vergangenen Sonntag einen kurzen Clip, der zum Dahinschmelzen ist: Mit großen Kulleraugen und einem quiekenden Lächeln tanzt Klein Mary auf dem Schoss ihres Vaters mit ein wenig Hilfe zum "We Are Young"-Ohrwurm der Band Fun. Selbst dem 44-Jährigen fehlen bei diesem Anblick seiner Jüngsten im Kleidchen die Worte – er versieht die Aufnahme lediglich mit einem verliebten Emoji.

Auch die Fans des Künstlers kommen aus dem Schwärmen nicht mehr heraus: "Oh mein Gott, wie süß sie ist" und "So ein niedliches kleines Mädchen" lauteten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag.

Anzeige

Instagram / enriqueiglesias Enrique Iglesias mit seiner Tochter Mary, April 2020

Anzeige

Getty Images Enrique Iglesias im Dezember 2013

Anzeige

Getty Images Enrique Iglesias im November 2014



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de