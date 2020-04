Wer versteckt sich denn hinter diesem Schattenspiel? Die werdenden Mamis in der Promi-Welt lassen ihre Follower oft an ihren Schwangerschaften teilhaben. Mit zahlreichen Fotos geben sie fleißig Updates und halten ihre wachsenden Babybäuche stolz in die Kamera. Die schwangere Angelina Heger (28) postete erst vor wenigen Tagen ein neues Bild mit ihrem Verlobten Sebastian Pannek (33). Doch welche Influencer-Kollegin verbirgt sich hinter diesem Schnappschuss?

Die Silhouette gehört zu Ann-Kathrin Götze (30)! "Der weibliche Körper ist ein wahres Wunder", schreibt sie zu ihrem Instagram-Foto. Die Netz-Beauty und der Fußballer Mario Götze (27) sind mittlerweile seit zwei Jahren verheiratet und krönen ihr Glück demnächst mit ihrem ersten Nachwuchs. Ende März teilten die zukünftigen Eltern die freudigen Neuigkeiten mit ihren Fans, zu dem Zeitpunkt befand sich das Model bereits im siebten Monat.

Nicht nur Ann-Kathrins Babybauch bekommen ihre Follower zu sehen – auch das Kind wolle das Paar nicht aus der Öffentlichkeit fernhalten. Schließlich gehört der Kleine zu ihrem Leben einfach dazu. Eine endgültige Entscheidung hätten sie aber noch nicht getroffen, wie die 30-Jährige in einem Interview mit Vogue verriet.

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze, Model

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze im Februar 2020

Instagram / mariogotze Mario Götze und seine Ehefrau Ann-Kathrin



