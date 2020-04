Seit knapp zwei Wochen läuft die neue Reality-Show Promis unter Palmen: Zehn VIPs aus der deutschen TV-Landschaft wurden auf Thailand in einer paradiesischen Villa eingesperrt und kämpfen seitdem um ein Preisgeld von 100.000 Euro. In der Auftaktfolge wurde der Schlagersänger Ennesto Montè (45) von seinen Mitbewohnern nach Hause geschickt. Von einem Kandidaten ist er während seines Aufenthaltes ganz besonders enttäuscht gewesen: Und zwar von Lästerschwester Matthias Mangiapane (36).

Trotz seiner nur kurzen Anwesenheit in der Villa konnte der Musiker das Verhalten seiner Mitstreiter gut beobachten. "Wäre ich länger da gewesen, wäre ich sicher auch dem einen oder anderen an die Gurgel gegangen", verriet Ennesto gegenüber Promiflash. Vor allem, weil Claudia (58) so gemobbt worden sei. "Da spreche ich in erster Linie von Matthias, der bei jeder Show zeigt, was für ein hinterhältiger Mensch er ist", klagte der Schlagermusiker den Ehemann von Hubert Fella (52) an. "Von ihm bin ich extrem enttäuscht, vor allem weil ich mir nach dem Sommerhaus vorgenommen habe, ihm eine Chance zu geben. Ich bin schließlich nicht nachtragend", behauptete er noch.

Ennesto habe sogar versucht, sich mit Matthias anzufreunden, doch der sei nur damit beschäftigt gewesen, zu manipulieren. "Wenn er mir noch mal in einer anderen Show über den Weg läuft, dann wird das mit Schleimen nicht klappen, dann Gnade ihm Gott", stellte der 45-Jährige unmissverständlich klar – und stimmte damit Claudia Obert und Evanthia Benetatou (28) zu, die ebenfalls von den Lästereien des Reality-TV-Teilnehmers erschüttert waren.

Anzeige

SAT.1 / Richard Hübner Ennesto Monté, Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

Anzeige

SAT.1 / Richard Hübner Matthias Mangiapane, Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

Anzeige

SAT.1 / Richard Hübner Die zehn Teilnehmer von "Promis unter Palmen"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de