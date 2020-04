Cheyenne Ochsenknecht (19) muss seit ihrer Schulzeit immer wieder Mobbing aushalten. Als Tochter von Schauspieler Uwe (64) und Autorin Natascha Ochsenknecht (55) steht sie selbst auch im Fokus der Öffentlichkeit. Zudem arbeitet die Blondine als Influencerin und hat sich mit rund 249.000 Followern einen Namen im Netz gemacht. Doch auch dort gehen die Beleidigungen und Drohungen weiter. Sogar so weit, dass Cheyenne inzwischen kaum noch alleine vor die Tür geht.

Ein bisschen entspannt durch die Innenstadt bummeln? Für die 19-Jährige scheint das zurzeit undenkbar. In der RTL-Talkshow mit Marco Schreyl (46) verriet Cheyenne am Mittwochnachmittag: "Alleine gehe ich ungern bis gar nicht mehr raus. Auch nicht ins Einkaufszentrum." Außerdem meide sie große Menschenmengen. "Nicht, weil ich denke, dass da jemand ist, der mich angreift. Aber ich gehe trotzdem nur noch mit Freunden raus, etwas essen oder so."

Besonders eine Situation habe Cheyenne verunsichert. Als sie mit ihrem Bruder Jimi Blue (28) feiern gegangen sei, habe sie ein Fremder aus heiterem Himmel in den Schwitzkasten genommen. Ein echter Schockmoment für Cheyenne: "Jimi hat einen starken Beschützerinstinkt und hat dann dafür gesorgt, dass der Mann aus dem Club geworfen wurde."

