Larissa Neumann kann endlich punkten! Auch in der 15. Staffel von Germany's next Topmodel gibt es für die Nachwuchsmodels wieder jede Menge hochkarätige Jobs zu ergattern. Die Girls müssen nicht nur auf den Laufstegen eine gute Figur abgeben, sondern haben auch die Chance, bei verschiedenen Werbe-Kampagnen mitzuwirken. In den vergangenen Wochen konnte Larissa noch kein Casting für sich entscheiden – bis jetzt. Die Blondine ergattert ihren ersten Job und wird dafür belohnt.

"Endlich. Ich freue mich, ich habe meinen allerersten Job", strahlt Larissa nach der Verkündung über beide Ohren. Beim John-Frieda-Casting kann sie den Kunden von sich überzeugen und die Konkurrenz hinter sich lassen. In einer großen Kampagne wird sie zukünftig für das Label werben. Aber nicht nur die Frankfurterin ist überglücklich – auch die restlichen Mädels freuen sich für sie. "Mehr als verdient, sie passt wie die Faust aufs Auge", findet beispielsweise Lijana.

Dass sie für den Dreh ihres Werbe-Clips nicht am Entscheidungs-Walk beziehungsweise -Tanz mit Massimo Sinató (39) teilnehmen kann, ist für die 19-Jährige nicht weiter schlimm. Immerhin hält Modelmama Heidi Klum (46) noch eine Riesen-Überraschung für sie parat. "Larissa hat ihren ersten Job ergattert und dafür will ich sie belohnen", verkündet die 46-Jährige und schickt Larissa direkt in die Top Ten.

Instagram / larissa.gntm2020.official Larissa Neumann im März 2020

Instagram / lijana.gntm2020.official Larissa und Lijana, GNTM-Kandidatinnen

Getty Images Heidi Klum bei der New York Fashion Week 2020



