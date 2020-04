Diese Ostergrüße bringen seine Fans zum Schwärmen! Auch nach seiner TV-Zeit als Rosenverteiler der Jubiläums-Staffel von Der Bachelor lässt Sebastian Preuss (29) seine Community weiterhin an seinem Leben teilhaben. Der Münchner postet auf seinem Social-Media-Profil regelmäßig Eindrücke aus seinem Alltag, sei es bei Sport, der Arbeit oder beim Spaziergang mit Mama Conny. Auch zum Osterfest grüßt er seine Follower mit einem Foto – und das bringt den ein oder anderen Fan ordentlich ins Schwitzen.

"Frohe Ostern liebe Leute, habt schöne Feiertage", schreibt der 29-Jährige auf seinem Instagram-Kanal zu einem ziemlich heißen Bild von sich. In kurzer Hose und Muscle Shirt lehnt er an einer Tür und präsentiert dabei seine Mega-Muskeln. "Maschine", "Wahnsinn" oder "sexy Boy" ist nur eine kleine Auswahl an schwärmerischen Kommentaren, die die User unter dem Pic hinterlassen.

Bastis Hammer-Body kommt auch nicht von alleine. Der Schnittblumen-Kavalier ist nicht nur Kickbox-Weltmeister – er betonte auch während der Show immer wieder, wie wichtig ihm sein Training auch in seiner Freizeit ist. Vor allem Finalistin Diana Kaloev, die am Ende, wie ihre Konkurrentin Wioleta Psiuk, ohne Rose nach Hause ging, musste sich von Basti immer wieder anhören, dass sie seiner Meinung nach zu wenig wert auf sportliche Betätigung legen würde.

Anzeige

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss

Anzeige

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, April 2020

Anzeige

TVNOW Sebastian Preuss und Diana Kaloev



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de