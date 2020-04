Am 2. April ist Georgina Fleur 30 Jahre alt geworden und feierte sogar trotz der momentanen Krisensituation eine kleine Party. In einem Social-Media-Post deutete der Rotschopf zudem an, ab jetzt nicht mehr altern zu wollen. Für manche Fans der einstigen Dschungelcamp-Kandidatin womöglich nachvollziehbar – immerhin fühlt es sich für viele so an, als könnten die zuvor beschwingten Jahre ab 30 Vergangenheit werden. Wie Georgina es tatsächlich sieht, dass sie jetzt ein neues Lebensjahrzehnt begeht, verriet sie im Promiflash-Interview!

"Eigentlich fühlt es sich wie mit der Zwei vorne dran an. Ich bleibe mir immer treu – definiere mich ungern über eine Zahl", gibt sie gegenüber Promiflash offen zu. Interessant sei es aber für die Reality-TV-Darstellerin, wenn sie Fernsehformate aus der Vergangenheit sieht, in denen sie mitgewirkt hat – die gebürtige Heidelbergerin vergleiche sich dann mit sich vor fünf, sechs Jahren. Dass sie sich verändert hat, gestand sich das It-Girl dabei auch ein. So entschuldigte sie sich erst vor Kurzem für einen fiesen Spruch, den sie in der zweiten Staffel der Kuppelshow Der Bachelor gegen eine damalige Konkurrentin abließ.

Und einige persönliche Veränderungen, die mit dem Älterwerden zusammenhängen, stellt die Jubilarin auch in ihrem Leben fest: "Spannend, wie man mit der Zeit reift: Heute bin ich verlobt – und wer weiß, vielleicht bald Ehefrau!" Auf dem Weg zur Hochzeit ging Anfang des Jahres aber einiges schief. Ein Jahr war Georgina verlobt, bis sie am Valentinstag überraschend bekannt gab, wieder Single zu sein. Nur einen Tag später erneuerten sie und ihr Partner aber die Heiratspläne.

Instagram / georginaofficial_ Georgina Fleur im April 2020

Instagram / georginaofficial_ Georgina Fleur, TV-Gesicht

Instagram / georginaofficial_ Georgina Fleur im April 2020



