Demi Lovato (27) hat eine schwere Zeit hinter sich: Im Sommer 2018 wurde die Sängerin wegen einer beinahe tödlichen Drogen-Überdosis in die Notaufnahme eingeliefert. Danach zog sie sich aus dem Rampenlicht zurück. Mittlerweile ist sie aber mit neuem Tatendrang zurück! Bei den diesjährigen Grammy Awards und dem Super Bowl überzeugte sie mit ihrer Performance – und eine neue Single wurde auch veröffentlicht. Nun verrät Demi, wie sie heute über ihren damaligen Zusammenbruch denkt.

Im Interview mit Harper's Bazaar spricht die Künstlerin offen über ihre Krise. Dabei erklärte Demi, dass sie mit ihrer Erfahrung andere Menschen, die auch mit einer Sucht zu kämpfen haben, ermutigen möchte. "Es ist wichtig, Liebe und Unterstützung bei anderen zu suchen", sagte sie. Ihr größtes Problem sei damals ihr Lebensmotto "Powering Through" (zu deutsch: "Sich durchkämpfen") gewesen: "Wenn du dich zehn Jahre lang jeden Tag durch dein Leben schlägst und all den Schmerz ignorierst und nur versuchst, dich nicht selbst zu zerstören... Dann ist das kein wahres Leben." Es sei okay, um Hilfe zu bitten. Jetzt trage sie ihre Gefühle stets nach außen: "Ich fühle mich endlich frei!"

Es scheint, als ginge es für die Brünette nun wirklich aufwärts: Seit einigen Tagen halten sich Gerüchte, dass sie und der Schauspieler Max Ehrich (28) ein Paar sind. Die "Sober"-Interpretin war kürzlich in einem seiner Web-Videos aufgetaucht, als er für seine Fans Klavier spielte. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht.

Anzeige

Courtesy of Fabletics/MEGA Sängerin Demi Lovato, April 2020

Anzeige

Getty Images Demi Lovato im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Sänger und Schauspieler Max Ehrich



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de