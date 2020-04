Schauspielerin Selena Gomez (27) sorgt mit einem Millionen-Rechtsstreit für Aufsehen! Erst vor Kurzem machte die "Lose You To Love Me"-Sängerin mit ihrer psychischen Gesundheit Schlagzeilen, denn sie offenbarte, an einer bipolaren Störung zu leiden. Jetzt gerät die hübsche Brünetten schon wieder in den Focus der Öffentlichkeit - mit einem Werberechtsstreit: Selena soll sich gegen einen chinesischen Videospiel-Hersteller zur Wehr setzen und Klage eingereicht haben.

Laut Us Weekly soll die "Hands To Myself"-Interpretin sich geschädigt fühlen: „Die Angeklagten haben Gomez nie um die Nutzung ihrer Werberechte im Zusammenhang mit dem Spiel gebeten, sie konsultiert oder informiert." Die Sängerin behaupte, eine Figur aus dem Handy-Game "Clothes Forever - Styling Game" sei ihr eindeutig nachempfunden. Da die Entwickler hierfür nicht um ihr Einverständnis gebeten haben, fordere sie nun knapp zehn Millionen Dollar von der chinesischen Software-Firma als Entschädigung. Neben der Ähnlichkeit zu Selena soll es auch Gemeinsamkeiten zwischen Charakteren im Spiel und anderen Stars wie beispielsweise Kim Kardashian (39), Beyonce (38) und Taylor Swift (30) geben.

In dem Mobile-Game sollen die Spieler die Möglichkeit haben, mit "den schönsten Models und Promis zu interagieren". Zur Spielaufgabe gehöre es, diese Charaktere einzukleiden und gleichzeitig zu deren persönlichem Styling-Berater zu werden.

