Sarah Lombardi (27) lässt ihre Fans gern an ihrem Alltag teilhaben. So teilt die Sängerin auch gern viele witzige Momente aus ihrem turbulenten Leben mit Sohnemann Alessio (4). Bereits des Öfteren erzählte die Beauty, dass ihr Kleiner sie ganz schön auf Trab hält – nichtsdestotrotz sind die beiden ein eingespieltes Duo, was die Musikerin jetzt wieder beweist: Im Netz teilt Sarah einen süßen Schnappschuss mit ihrem Sohn!

Sie sind einfach ein Herz und eine Seele: Auf ihrer Instagram-Seite teilt die 27-Jährige jetzt eine niedliche Momentaufnahme von sich und dem Vierjährigen. Vor einer ziemlich romantisch wirkenden Kulisse gibt der kleine Mann seiner Mama einen zärtlichen Kuss. "Liebe", betitelt die Ex-Frau von Pietro Lombardi (27) den Netz-Betrag simpel aber doch aussagekräftig. Die Fans sind bei diesem Bild total aus dem Häuschen und feiern das Mutter-Sohn-Gespann.

Erst vor wenigen Tagen überraschte Sarah ihre Fans mit einer freudigen Aussage: Sie könne sich ein weiteres Kind vorstellen und das aus einem ganz bestimmten Grund! "Ich glaube, Alessio bräuchte auch ein Geschwisterchen, um teilen zu lernen, die Aufmerksamkeit nicht immer nur für sich zu haben", erzählte die ehemalige DSDS-Kandidatin.

Sarah und Alessio Lombardi

Sarah und Alessio Lombardi

Sarah Lombardi und Söhnchen Alessio

