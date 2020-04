Gesunde Ernährung und strenger Essensplan während der Schwangerschaft? Von wegen: Ann-Kathrin Götze (30) gibt zu, dass sie momentan Hunger auf alles Mögliche verspürt! Vor einigen Wochen enthüllte die 30-Jährige, dass sie schwanger ist und lässt ihre Follower seitdem an ihrer Reise zum Babyglück teilhaben. Kürzlich gab sie ein Update zu ihrem Schwangerschaftsverlauf und verriet dabei: Bei diesen Köstlichkeiten wird sie momentan besonders schwach!

In ihrem neuen YouTube-Video beantwortete sie jetzt Fan-Fragen rund um ihren aktuellen Zustand und kam auch auf das Thema Essensgelüste zu sprechen. Dabei grinste die Frau von Fußball-Weltmeister Mario Götze (27) ertappt in die Kamera. "Die Frage sollte eher lauten, wonach ich KEINE Gelüste habe. Ich habe bereits unterschiedliche Phasen durchlaufen", gestand die Blondine. So hasst sie eigentlich Joghurt, konnte aber in den ersten Wochen nicht genug davon bekommen. Weiter ging es mit Käse, einer zweiwöchigen Cheeseburger-Sucht sowie sündigen Kalorienbomben, wie Pizza, Chips und Schokolade. Ein ganz besonderes Verlangen verspürt sie nun nach veganem Eis. "Ich bin eigentlich nicht der Typ dafür, auf der Couch zu sitzen und Eiscreme zu essen, aber ich muss gerade einfach auf meinen Körper hören. Er sagt mir, was er will und was er braucht", lachte das Model.

Ann-Kathrin ist aber nicht die einzige schwangere Promi-Lady, die nach Lust und Laune schlemmt. Ähnlich geht es in der Schwangerschaft auch Angelina Heger (28): "Bei meinen Heißhungerattacken ist das so, dass ich immer nur ein Mal Hunger auf eine Sache habe und danach nicht mehr." Angst zuzunehmen, hat die Ex-Bachelor-Kandidatin dabei überhaupt nicht. "Von mir aus kann ich am Ende auch 70-80 Kilo wiegen, ganz egal", gab sie offen zu.

Anzeige

TikTok / annkathringotze Ann-Kathrin Götze im April 2020

Anzeige

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze im April 2020

Anzeige

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de