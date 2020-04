Zurück in seinen alten Job – für Tobias Wegener (27) wäre das absolut kein Problem! Seit seiner Teilnahme bei Love Island im Jahr 2018 steht der Muskelmann in der Öffentlichkeit. Mit der großen Liebe hat es in der Show zwar nicht geklappt, doch seine Teilnahme öffnete ihm zahlreiche Türen. So war er im vergangenen Jahr nicht nur als Kandidat bei Promi Big Brother am Start, sondern wagt aktuell auch das TV-Abenteuer Promis unter Palmen. Wie er Promiflash nun verrät, wäre er allerdings fast komplett von der Bildfläche verschwunden.

"Ich muss wirklich sagen, wenn das Format 'Promis unter Palmen' nicht gewesen wäre, glaube ich, hätte ich das so gemacht, dass ich mich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hätte", gesteht Tobi im Interview mit Promiflash. Er sei einfach nicht der typische Influencer-Typ und wäre stattdessen lieber zurück zu seinen Wurzeln gekehrt: "Da hätte ich gesagt: Tobi, gehst du halt wieder ganz normal als Maler und Lackierer arbeiten, so wie vorher auch, da ging's dir ja auch gut."

Vor allem in den vergangenen Monaten musste Tobi die Schattenseiten der medialen Präsenz kennenlernen. Nach der Trennung von seiner Ex-Freundin Janine Pink (33) wurde er mit zahlreichen Hass-Nachrichten konfrontiert, die er so noch nicht kannte. "Ich war dann auch zwei Wochen nur zu Hause und war am Weinen", erinnert er sich zurück.

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, "Promis unter Palmen"-Teilnehmer

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, Reality-TV-Star

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, ehemaliger "Promi Big Brother"-Kandidat



