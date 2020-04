Lisa und Lena (17) geben endlich mal wieder ein privates Update! Seit sich die berühmten Netz-Zwillinge vor rund einem Jahr von der Lipsync-Plattform TikTok zurückgezogen haben, die sie weltberühmt gemacht hatte, widmen sie sich jetzt anderen Projekten. Neben ihrer ersten großen Rolle in einem deutschen Fernsehfilm brachten die beiden außerdem ihre eigene Schuhkollektion heraus. Persönliches hörte man, bis auf ihre abgeschlossene Führerscheinprüfung, zuletzt kaum von den Schwestern. In einer Fragerunde gab Twin Lisa nun aber einen überraschenden Einblick in ihre Familienplanung!

Lisa rief am Montagnachmittag ihre 15,2 Millionen Follower dazu auf, ihr in ihrer Instagram-Story Fragen zu stellen. Da die Zwillinge selbst in jungen Jahren von ihrer schwäbischen Familie adoptiert worden sind, wollten einige Fans wissen, ob sie sich das auch selbst für die Zukunft vorstellen könnte oder ob sie lieber irgendwann eigene Kinder bekommen möchte. "Am liebsten beides", erklärte die 17-Jährige.

Auch über die Anzahl der Kinder ist sich Lisa schon jetzt sicher: "Ich möchte vier Kinder haben. Ich finde das cool, weil wir in unserer Familie auch vier Kinder sind. Aber es kommt, wie es kommt", schloss sie ab. Wie ihre Zwillingsschwester Lena zu der Thematik steht, kommentierte der Teenager nicht. Hättet ihr erwartet, dass Lisa schon so genaue Vorstellungen von ihrer Familienplanung hat? Stimmt ab!

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena, Influencer

Instagram / lisaandlena Lisa, Influencerin

Michael Timm / ActionPress Lisa und Lena während der 69. Berlinale in Berlin

Hättet ihr erwartet, dass Lisa schon so genaue Vorstellungen von ihrer Familienplanung hat?



