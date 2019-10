Weitere gute Nachrichten für alle Fans der Die Tribute von Panem-Reihe! Vor einigen Monaten kündigte Autorin Suzanne Collins (57) bereits an, dass es bald einen vierten Roman geben wird, der lange vor den Abenteuern von Katniss Everdeen spielen soll. Das Buch soll bereits am 19. Mai 2020 erscheinen. Jetzt wurde allerdings bekannt, dass sich auch alle Kino-Fans auf das neue "Tribute von Panem"-Abenteuer freuen können: Der Prequel-Roman soll verfilmt werden!

Wie das Portal SlashFilm berichtet, soll das neue Buch "The Ballad of Songbirds and Snakes", also zu Deutsch "Die Ballade von Singvögeln und Schlangen", heißen. Die Handlung startet am Morgen der zehnten Hungerspiele, also genau 64 Jahre, bevor Katniss zum ersten Mal in die Arena muss. Zehn Jahre zuvor hatte es in dem fiktiven Staat Panem einen großen Krieg gegeben, dessen Nachwirkungen für die Charaktere immer noch deutlich zu spüren sind. Wann die Verfilmung in die Kinos kommt und welche Schauspieler dieses Mal die Geschichten von Suzanne zum Leben erwecken werden, ist noch völlig unklar.

Lange werden die Fans auf den neuen Streifen aber wohl nicht mehr warten müssen. Die Produktionsfirma Lionsgate gab bereits bekannt, schon während des Schreibens ihres Romans eng mit Suzanne zusammengearbeitet zu haben. Auftritte von den Stars aus den ersten vier Filmen, wie zum Beispiel Jennifer Lawrence (29) oder Liam Hemsworth (29), sind in dem neuen "Hunger Games"-Teil allerdings unwahrscheinlich.

