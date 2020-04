Diese Geschichte hat es in sich. Dass sich die RTL-Serien auch mit ernsteren Themen auseinandersetzen, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Bereits GZSZ griff vor vielen Monaten eine Story auf, in der eine Frau von ihrem gewalttätigen Ehemann geschlagen wurde – jetzt zieht Unter uns nach. Saskia (gespielt von Antonia Michalsky) wird überraschend von ihrem Mann Jakob (gespielt von Alexander Milo, 40) geohrfeigt. In einem Interview haben die Schauspieler nun über diese ernste Angelegenheit gesprochen.

Das Serienpaar hat in den vergangenen Wochen unheimlich viel erlebt: Saskia hat Jakob in betrunkenem Zustand betrogen – und das ausgerechnet mit seinem Bruder. Als sich die beiden eigentlich noch einmal eine Chance geben wollten, passierte es plötzlich: Jakob schlug zu. Für Saskia-Darstellerin Antonia ist solches Verhalten un­ver­zeih­lich. "Ich lehne jegliche Form von Gewalt ab. Und ich toleriere es in keinem Fall, wenn mein Partner mir Gewalt antut", stellt sie gegenüber RTL klar. Doch sie stecke nicht in dieser Situation und könne sich nicht einmal annähernd vorstellen, wie hilflos sich Menschen fühlen müssen, die häusliche Gewalt durch einen Partner erleben.

Hätten Jakob und Saskia nach all dem, was passiert ist, denn überhaupt noch eine Chance? Während Antonia einem Happy End skeptisch gegenübersteht, hat Jakob-Darsteller Alexander immerhin noch etwas Hoffnung für das einstige Traumpaar der Schillerallee: "Sagen wir mal so, ich würde es mir wirklich wünschen. Das ist aber natürlich leicht gesagt. Es würde von beiden sehr viel Arbeit an der Beziehung in Anspruch nehmen. Wie will man nach so etwas wieder vertrauen?"

Alle Episoden von "Unter uns" bei TVNOW.

TVNOW / Stefan Behrens Saskia (Antonia Michalsky) und Jakob (Alexander Milo)

TVNOW / Stefan Behrens Saskia (Antonia Michalsky) bei "Unter uns"

MG RTL D / Stefan Behrens Saskia (Antonia Michalsky) und Jakob (Alexander Milo) bei "Unter uns"



