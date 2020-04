Mehr Zeit für Freunde? Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) sind nach der Niederlegung ihrer royalen Ämter zuerst nach Kanada ausgewandert, aber haben vor Kurzem den Sprung nach Los Angeles gewagt. Das ist nicht nur die alte Heimat des ehemaligen Suits-Stars, sondern auch ganz nah an San Francisco, der Ort, an dem eine ihrer engsten Freundinnen wohnt: Serena Williams (38). Aber was hält der Tennisstar von dem Umzug der Royal-Lady?

In einem Interview wich die Athletin auf urkomische Weise einer Frage über Meghan aus. Sie wurde nämlich gefragt, ob sie glücklich sei, dass ihre BFF in die USA gezogen ist. "Ich weiß nicht, wovon du redest, ich weiß nichts darüber", erklärt Serena lachend. Laut People wollte sich ihre Interviewpartnerin mit dieser Aussage aber nicht abspeisen lassen und hakte weiter nach, was sie von dem gewagten Wohnortswechsel der Sussexes halte. "Ich habe es nie gesehen, habe nie von ihr gehört, kenne sie nicht", scherzt die Mutter von Alexis Olympia Ohanian Jr. (2) weiter.

Das ist nicht das erste Mal, dass es das Tennisass vermieden hat, über ihr Verhältnis zu Meghan zu sprechen. Schon bei den Australian Open im Januar wurde sie gefragt, was sie vom Megxit halte. "Ich habe absolut nichts dazu zu sagen, aber guter Versuch", erwiderte Serena schlicht.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry beim Commonwealth Day 2020

Getty Images Herzogin Meghan bei einem Tennisspiel in NYC im September 2019

Getty Images Serena Williams bei der "The Game Changers"-Premiere in New York, 2019



