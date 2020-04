Welcher Let's Dance-Star liegt in dieser Woche vorne? In der vergangenen Folge musste Model Loiza Lamers (25) den Tanzwettbewerb verlassen. Aber auch für Ilka Bessin (48) und Laura Müller (19) war es in der siebten Show eng. Sie mussten mit ihren Tanzpartnern Erich Klann (33) und Christian Polanc (41) um das Weiterkommen zittern. Seither hat Laura allerdings mit einer ganz anderen Neuigkeit für Schlagzeilen gesorgt: Sie hat sich mit ihrem Freund Michael Wendler (47) verlobt. Wird sie dadurch in dieser Folge die Zuschauersympathien auf ihrer Seite haben?

Trotz einer soliden Jurybewertung von insgesamt 22 Punkten hätte Laura es fast nicht in die nächste Runde geschafft. Der Grund: Das Publikum hat nicht oft genug für die 19-Jährige angerufen. Seit Montag ist die Influencerin allerdings wieder in aller Munde – und zwar mit besonders schönen Nachrichten. Der Wendler hat ihr ganz romantisch einen Antrag gemacht und Laura hat natürlich sofort "Ja" gesagt. Möglicherweise sorgt das ja auch für Extra-Sympathien bei den "Let's Dance"-Fans.

Aber reicht das aus, um bei "Let's Dance" abzusahnen? Immerhin ist Lauras Konkurrenz sehr stark. In der vergangenen Folge konnten zum Beispiel sowohl Lili Paul-Roncalli (21) als auch Moritz Hans jeweils die Jurybestwertung von 30 Punkten ergattern. Wer ist in dieser Woche euer "Let's Dance"-Favorit? Stimmt ab!

Anzeige

Joshua Sammer/Getty Images Andrzej Cibis und Loiza Lamers in der ersten "Let's Dance"-Show

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller bei ihrer Verlobung

Anzeige

Getty Images Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató bei "Let's Dance" 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de