Clueso (40) hat offenbar spezielle Vorlieben in einer Beziehung! Bereits in frühen Jahren entdeckte der Sänger seine Leidenschaft zur Musik. Mit Hits wie "Neuanfang" platzierte sich der Musiker an der Spitze der Charts und arbeitete bereits mit Legenden wie Udo Lindenberg (73) zusammen. Sein Privatleben hält der Produzent aber weitestgehend von der Öffentlichkeit fern – bis jetzt. In einem aktuellen Interview brachte er neue Details in Sachen Liebe ans Licht: Clueso führte bereits eine offene Beziehung!

In einem Interview mit MDR Jump dürfte Clueso seine Fans nun überrascht haben: Vor ein paar Jahren hatte der 40-Jährige zwar eine Freundin, beide trafen sich aber auch weiterhin noch mit anderen Partnern. In dieser Zeit habe Thomas Hübner, wie Clueso mit bürgerlichem Namen heißt, viel gelernt. Besonders Eifersucht hat den "Gewinner"-Interpreten in einer Beziehung gestört. "Ich glaube, Eifersucht hat viel mit Ersetzbarkeit zu tun, mit der eigenen Einstellung", erklärte der Gitarrist.

Laut Clueso ist man bereits auf Dinge eifersüchtig, die man nicht selbst besitzt oder die man an sich nicht leisten kann. Auch in seiner kommenden Single "Tanzen" spricht der Künstler über das Thema der Eifersucht, die durch Probleme bei der Kommunikation zwischen zwei Liebenden entstand.

Getty Images Clueso im Dezember 2017

Getty Images Clueso, Sänger

Getty Images Clueso bei der Berlinale 2019



