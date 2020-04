Für Paola Maria (26) verläuft die zweite Schwangerschaft anders als erwartet! Im April überraschte die YouTuberin ihre Community mit einer besonders erfreulichen Nachricht: Nach Söhnchen Leo erwarten die Beauty und ihr Mann Sascha ihr zweites Kind. Doch ihre anderen Umstände kann die werdende Zweifach-Mama offenbar nicht in vollen Zügen genießen. Stattdessen hat die Influencerin in den letzten Tagen stark mit ihren Emotionen zu kämpfen!

"Ich bin zwar megahappy über die Schwangerschaft, aber ich bin extremst emotional", verriet Paola in ihrem neuesten YouTube-Video. Derzeit bringe man die dunkelhaarige Schönheit schnell aus der Fassung und sie beginne leicht zu weinen. Doch das liege vermutlich an der momentanen Gesamtsituation: Während die junge Mutter in ihrer ersten Schwangerschaft viel unterwegs war, verbringt sie die Zeit aktuell größtenteils zuhause. Der Ausnahmezustand regt Paola auch zum Nachdenken an: "Es sind jetzt einfach so viele andere Impulse mit drin, die mich verunsichern!"

Generell habe die 26-Jährige den Eindruck, dass sie in ihrer zweiten Schwangerschaft viel ängstlicher sei. Aufgrund der neuen Regelungen in Krankenhäusern muss Paola diesmal auch auf die Unterstützung ihres Liebsten verzichten. "Das macht mich manchmal wirklich sehr traurig", gesteht der Webstar. Der werdende Vater durfte sie bisher zu keiner der Untersuchungen begleiten. Doch einen Vorteil hat dieser Umstand trotz allem: Paola kann Sascha mit der Bekanntgabe des Babygeschlechts überraschen!

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria in der 13. Schwangerschaftswoche

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria, YouTuberin

Anzeige

Instagram / alexanderkoslowski Paola Maria und Sascha Koslowski mit ihrem Sohn Leo, Dezember 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de