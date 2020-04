Ist die Reihenfolge der GZSZ-Episoden etwa durcheinandergeraten? Seit Jahren läuft die beliebte Serie nun schon von montags bis freitags im deutschen Vorabendprogramm. Am 29. April wird Folge 7.000 ausgestrahlt – nur wenige Wochen später soll allerdings die Folge mit der Bezeichnung 70.130 laufen. Dieser Riesensprung zwischen den Episoden könnte zu Verwirrungen führen – dabei gibt es eine ganz einfache Erklärung!

Wie RTL berichtet, mussten die GZSZ-Produzenten aufgrund der aktuellen Lage zwischenzeitlich den Dreh einstellen. Um genug "Puffer" zu haben, seien kurzum drei Special-Folgen angefertigt worden, die aus viele Rückblicken bestehen würden. Die Extra-Episoden hätten aus diesem Grund eine andere Bezeichnung als die restlichen. Doch worum wird es in den Folgen gehen? Fans, die die Antwort auf diese Frage noch nicht wissen wollen, sollten hier aufhören, weiterzulesen.

Spoiler-Warnung!

Wer nicht wissen möchte, worum es in der ersten Spezial-Episode geht, sollte jetzt nicht fortfahren! Alexander (Clemens Löhr, 52) steckt in einer Notlage, aus der ihn Joe Gerner (Wolfgang Bahro, 59) befreien will. Tatsächlich gelingt dem Anwalt sein Vorhaben, worauf er den Erfolg zusammen mit Alex feiert. Weil die beiden anfangen, in Erinnerungen zu schwelgen vergisst Gerner ganz die Zeit. Das Problem dabei ist jedoch, dass Yvonne (Gisa Zach, 45) ungeduldig auf ihn wartet und er einfach nicht auf ihre Nachrichten reagiert!

