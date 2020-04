So sexy zeigt sich Hilaria Baldwin im Netz! Anfang April überraschte die 36-Jährige mit zuckersüßen News: Sie und ihr Ehemann Alec Baldwin (62) erwarten ihr fünftes Kind. Ihre wachsende Babywölbung präsentiert sie seitdem immer mal wieder auf ihrem Social-Media-Account. Nachdem sie sich vor Kurzem noch in einem weiten Blümchenkleid zeigte, stellt sie ihre schönen Rundungen nun in einem heißen Outfit zur Schau!

In einem Spitzen-BH und passendem Slip posiert Hilaria (36) vor dem Spiegel und gibt dabei den Blick frei auf ihren Bauch. In dem Instagram-Post witzelt die mehrfache Mama, dass ihr Mann sie in dem weiten Dress beim letzten Mal kaum erkannt hätte – daher gebe es nun dieses Bild. Gleichzeitig offenbart sie, wie weit fortgeschritten ihre Schwangerschaft bereits ist: "Für alle, die sich gefragt haben, wie weit ich bin: Wir haben die Hälfte des Weges geschafft!"

In einem Interview mit Us Weekly sprach sie vor wenigen Wochen über ihr fünftes Kind: "Ich fühl mich jeden Tag dicker und schwerer." Bis auf die Morgenübelkeit hätte sie aber keine Beschwerden – auch Lust auf ungesunde Snacks hätte sie überhaupt nicht. Doch wenn sie doch einmal der Heißhunger packen sollte, würde ihr Mann auch mitten in der Nacht mal für sie zum Supermarkt aufbrechen.

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin, April 2020

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin

Instagram / hilaribaldwin Familie Baldwin am Ostersonntag



