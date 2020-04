Ist bei Sara Kulka (29) und ihrem Mann etwa alles aus? Seit über zehn Jahren ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin mit ihrem Liebsten zusammen. Vor sechs Jahren erblickte die erste gemeinsame Tochter Matilda das Licht der Welt. Drei Jahre später wurde ihre kleine Schwester Annabell geboren. Doch das gemeinsame Familienglück wurde in der Vergangenheit bereits von der ein oder anderen Ehekrise überschattet. Nun scheint das Paar wieder schwierige Zeiten zu durchleben: Sara will aus dem gemeinsamen Haus ausziehen und sich eine eigene Wohnung suchen.

Anfang April erzählte die zweifache Mutter ihren Fans im Netz, dass ihre Ehe unter den aktuellen Umständen leide. Jetzt offenbarte sie in ihrer Instagram-Story, dass sie Abstand von der Beziehung brauche. Sie habe viele Gespräche mit ihrem Gatten geführt und sei schließlich zu dem Entschluss gekommen, auszuziehen: "Ich will etwas Eigenes." Von einer konkreten Trennung sprach sie allerdings nicht. "Wir beide lieben nichts mehr als unsere Kinder und würden auch alles für sie tun, dennoch wird es jetzt irgendwie anders", schilderte Sara. Was genau mit ihren beiden Töchtern passieren soll, verriet sie aber nicht.

Auch im Dezember sprach die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin im Netz schon über Eheprobleme: "Kinder bespaßen, Haushalt und dann auch noch arbeiten: Ich hab den Fehler gemacht, mir am Anfang alles alleine zuzumuten." Das alles habe die Beziehung so sehr belastet, dass das Paar bereits kurz vor der Trennung stand.

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren Töchtern im Thailand-Urlaub, Februar 2020

ActionPress Sara Kulka, Model

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka und ihre Tochter im April 2020



