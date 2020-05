Endlich kann er wieder frei atmen! Vergangenen Woche musste sich Michael Wendler (47) unters Messer legen. Der Grund: Der Verlobte von Laura Müller (19) unterzog sich aus gesundheitlichen Gründen einer Nasenoperation. Dennoch gab er zu, dass seine Nase gleichzeitig auch "noch ein bisschen verschönt" werden soll. Danach musste der Schlagersänger einige Tage mit einem Verband im Gesicht herumlaufen – doch nun kann jeder das Ergebnis begutachten: Im Netz präsentierte der Wendler sein operiertes Näschen!

Nach dem Abnehmen des Verbandes filmte der "Egal"-Interpret sein Gesicht und veröffentlichte die kurze Videosequenz in seiner Instagram-Story: "Neue Nase, neues Glück", schrieb er dazu. Außerdem bedankte er sich bei seinem Arzt, dem unter anderem auch Nacktmodel Micaela Schäfer (36) in Sachen Beauty-OPs vertraut.

Am Freitag können die Zuschauer Michael samt seiner neuen Nase und Laura im TV bewundern. Nach Let's Dance sprechen sie mit "Exklusiv"-Moderatorin Frauke Ludowig (56) über ihre Verlobung. Was sagt ihr zu Michis neuer Nase? Teilt eure Meinung in der Umfrage mit!

Instagram / wendler.michael Michael Wendler im April 2020

Instagram / wendler.michael Michael Wendler nach seiner Nasen-OP, Mai 2020

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler



