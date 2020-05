Sie ließen offensichtlich nicht ganz so doll die Korken knallen! Am 29. April 2011 hatten sich Herzogin Kate (38) und Prinz William (37) das Jawort in der Westminster Abbey in London gegeben. Am Mittwoch feierte das Paar nun seinen neunten Hochzeitstag – doch statt groß zu feiern, war die Herzogin mit etwas anderem beschäftigt: Kate musste an diesem Tag ihrer Arbeit nachgehen!

Wie das britische Onlineportal Hello! nun berichtet, verbrachte die 38-Jährige ihr Ehe-Jubiläum zwar mit William – aber dafür in Meetings. Demnach habe die dreifache Mutter in einem Videochat an einer Diskussionsrunde mit Wohltätigkeitsorganisationen teilgenommen, die schwangere Frauen und junge Mütter unterstützen. Doch die Cambridges haben mit Sicherheit an ihrem besonderen Tag etwas Zweisamkeit in ihrem Haus in Norfolk genossen.

Dennoch ließen es sich Kate und William an ihrem Hochzeitstag auch nicht nehmen, sich bei ihren Supportern zu melden. Zu einem Schnappschuss nach der Trauung 2011 schrieb das Paar auf seiner Instagram-Seite: "Heute vor neun Jahren – vielen Dank für all die lieben Nachrichten zum Hochzeitstag des Herzogs und der Herzogin von Cambridge!"

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William am Tag ihrer Hochzeit im April 2011

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im März 2020

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William

