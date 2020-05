Dass der DSDS-Gewinner Ramon Roselly ein Frauenschwarm ist, dürfte kein Geheimnis mehr sein! In der diesjährigen Staffel überzeugte er schließlich nicht nur mit seiner Stimme, sondern auch durch sein Aussehen – vor allem die weiblichen Fans. Seit der ersten Folge der Castingshow performte der gelernte Gebäudereiniger einen Schlagersong nach dem nächsten und schnell wurde ihm der Ruf eines "anständigen" Schmusesängers zugeschrieben. Jetzt hat Ramon Einzelheiten seines Liebeslebens verraten: Könnte ihn das sein Saubermann-Image kosten?

RTL hakte bei dem Sänger nach und wollte wissen, wie viele Beziehungen er schon hatte: "Nicht so viele", antwortete der 26-Jährige ganz bescheiden. Genaueres wollte er dazu offensichtlich nicht preisgeben und sagte, dass er schweige und genieße. Momentan ist Ramon sowieso glücklich an seine vier Jahre jüngere Freundin Lorena vergeben. Dass der gut gebaute Sachse so viel Zuspruch, vor allem von weiblichen Bewunderern bekommt, scheint sie aber nicht zu stören: "Der größte Stolz ist doch, zu wissen, dass ich seine Frau bin und andere ihn gut finden."

Für seine attraktive Optik trainiert der Sänger ziemlich hart. Aufgrund der aktuellen Situation kann er zwar nicht ins Fitnessstudio gehen, sportelt stattdessen aber mit seinem eigenen Körpergewicht und konzentriert sich ganz klassisch auf Sit-ups und Liegestütze. Darüber hinaus achte er sehr auf seine Ernährung und trinke täglich mindestens vier Liter Wasser, wie er Bild verriet.

Instagram / ramonroselly_official Ramon Roselly, DSDS-Gewinner 2020

Instagram / hein_lorena_official Ramon Roselly und seine Freundin Lorena im Ägypten-Urlaub

ActionPress Ramon Roselly im April 2020



