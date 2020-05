Mit dieser Art scheint Katja nicht wirklich bei Bauer sucht Frau International-Singlemann Daniel zu punkten! Es könnte alles wunderschön sein: Die 23-Jährige ist zu Gast bei ihrem vermeintlichen Traummann in Neuseeland. Über 18.300 Kilometer hat sie zurückgelegt, um Daniel näher kennenzulernen. Doch irgendwie scheinen ihr Kleinigkeiten schnell die Laune zu verderben – und das sagt dem Farmer nicht wirklich zu.

Schon beim Aufstehen hat Katja etwas zu beanstanden: "Das Wetter ist aber scheiße. Das hab ich mir anders vorgestellt", gibt sie früh am Morgen von sich. Auch Daniel lässt sie an ihrer Meinung teilhaben und stellt erneut klar, dass ihr Nieselregen so gar nicht in den Kram passe. Ob sie sich mit dieser Nörgelei selbst ins Liebes-Aus schießt? "Katja ist vielleicht manchmal ein bisschen negativ. Und ich bin eher positiv", beteuert der 22-Jährige im Einzelinterview. "Wenn Leute ständig über das Wetter meckern, dann denke ich mir auch: 'Leute, das ist jetzt halt so. Wir gucken, dass wir das Beste daraus machen.' Es gibt Schlimmeres als schlechtes Wetter."

Auch die Tatsache, dass der Wahl-Neuseeländer seine Hofdamen nicht geweckt hat, ärgert die Blondine etwas: "Eigentlich hätte der uns schon wecken können. Ich hoffe, das macht der wieder gut." Daniel hatte mit so einer Reaktion von Katja bereits gerechnet. "Sie ist sehr direkt. Aber da habe ich keine Probleme mit", macht er deutlich und erklärt, er lasse seine Feriengäste immer ausschlafen.

